Mijlpaal: Bitcoin meer dan 2000 dollar waard

Voor het eerst is één bitcoin meer waard dan 2000 dollar (1885 euro).

In 2013 ging bitcoin voor het eerst door de grens van 1000 dollar, maar vervolgens zakte de waarde weer flink. Begin dit jaar werd het niveau van 2013 weer gehaald en daarna ging het bijna alleen nog maar omhoog. Gisteravond was bitcoin voor het eerst meer dan 2000 dollar waard.

De munt is populair vanwege grote politieke en economische onzekerheid in de wereld. De koers is wel erg wisselvallig. De waarde kan zo een paar tientjes omhoog of omlaag gaan op een dag. De koers kreeg de laatste tijd een flinke oppepper doordat steeds meer landen de bitcoin als wettelijk betaalmiddel erkennen. Dat is onlangs bijvoorbeeld gebeurd in Japan. In Nederland is de bitcoin geen officiële valuta.

Anoniem betalen

Bitcoin bestaat sinds 2009. De virtuele munt kan door iedereen gegenereerd worden, door een computer een soort puzzel op te laten lossen. De moeilijkheidsgraad van die puzzel stijgt steeds verder naarmate er meer bitcoins in omloop zijn. Het betaalmiddel is ook populair bij criminelen, omdat er anoniem mee betaald kan worden. Ook bij de recente aanvallen met de ransomware WannaCry moesten slachtoffers in bitcoin betalen om hun bestanden terug te krijgen.

