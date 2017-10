Miljoenen Facebookgebruikers zagen verdachte advertenties

Zo'n 10 miljoen Amerikanen zagen op Facebook advertenties die in verband worden gebracht met Russische pogingen de presidentsverkiezing te beïnvloeden.

Volgens het techbedrijf zagen veel Amerikanen de advertenties pas na de verkiezingen. "44 procent van de advertenties werd voor de Amerikaanse verkiezing van 8 november 2016 bekeken; bij 56 procent gebeurde dat erna", schrijft Facebook.

De advertenties leken vaak te draaien om gevoelige maatschappelijke en politieke kwesties, zoals wapenbezit, migratie en de positie van seksuele minderheden in de samenleving.

Het bedrijf meldt dat het informatie over 3000 verdachte advertenties heeft overgedragen aan onderzoekers van het Amerikaanse parlement. Zij zoeken uit of Rusland heeft geprobeerd de verkiezing te beïnvloeden ten gunste van Donald Trump, die zich vorige maand nog beklaagde over de kwestie. "De Ruslandgrap gaat door. Nu zijn het weer advertenties op Facebook", schreef de president toen op Twitter.