Modulair Airbus-vliegtuig met wijnbar en speelhoek

Fabrikant Airbus werkt aan een vliegtuig met een verwisselbare cabine. Het vliegtuig is de ene keer een restaurant, dan weer een kinderkamer.

Grof gezegd zien alle vliegtuigen er ongeveer hetzelfde uit: rijtjes met stoelen, voorin met meer luxe en ruimte dan achterin. Dat interieur verandert ook nog eens zo goed als nooit. Best wel saai. Airbus test nu in Silicon Valley een modulair concept, waarbij elke cabine in een half uur gewisseld kan worden. Afhankelijk van de wensen van klanten kan een vliegtuig deels een restaurant, sportschool of kinderparadijs worden.

Hierbij gaat Airbus uit van de manier waarop een goederenvliegtuig geleegd wordt. Dat werkt via losse capsules, die machinaal gelost worden. Airbus kwam vorig jaar al met dit idee, maar de site The Verge ​mocht nu als eerste een kijkje nemen:



Airbus zelf schat in dat het vliegtuig binnen een paar jaar de lucht in kan, al zal dat aan de krappe kant worden. Innovaties in de luchtvaart gaan vaak erg traag, omdat de veiligheid en certificering jaren kan duren.