Modulaire conceptauto van Airbus kan rijden en vliegen

Airbus komt met een wild idee voor vervoer in grote steden, zelfrijdend of vliegend.

De Pop.Up is een nieuw concept van vliegtuigmaker Airbus en bestaat uit drie delen. Er is om te beginnen een losse capsule met ruimte voor twee personen. Deze cabine kan aan een zelfrijdend onderstel worden bevestigd, waarmee de auto elektrisch over de straten rijdt. Het chassis haalt zonder capsule een afstand van 100 kilometer op een volle acculading, waarmee de auto vooral bedoeld is binnen grote steden.

Grote drone

De Pop.Up-capsule kan ook los van het chassis om de lucht in te gaan. Dat werkt volgens Airbus met een grote drone met acht rotoren die op het dak wordt bevestigd. De Pop.Up vliegt vervolgens weg, terwijl het onderstel achterblijft. Hoe ver de drone kan vliegen, is niet bekend. Als reizigers onderdelen achterlaten en aankomen op hun bestemming, wordt het hele voertuig teruggebracht naar oplaadstations. Daar wachten ze op de volgende klant.

Verkeersproblemen

Dit idee is onderdeel van een Airbus-project waarmee het bedrijf 'moderne problemen in megasteden' probeert op te lossen. "Steden worden ernstig bedreigd door vervuiling omdat de straten vol zitten met lawaaierige, vervuilende auto's, bussen, vrachtwagens en taxi's", schrijft het bedrijf op zijn website. Het idee voor een modulaire auto blijft voorlopig bij een concept. Airbus wil bekijken welke mogelijkheden er zijn om de infrastructuur in steden te verbeteren en milieuvervuiling terug te dringen.

