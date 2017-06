Monument Valley 2: gamen in een kunstwerk

In de nieuwe iOS-game Monument Valley 2 beweeg je je door een wereld vol onmogelijke vormen.

In Monument Valley 2 bestuur je twee poppetjes: een moeder en een dochter, die je door een reeks geometrische landschappen leidt. De nieuwe game leunt, net als het eerste deel, zwaar op optische illusies waardoor je flink moet puzzelen om de poppetjes van de ene naar de andere plek te krijgen.

Door objecten te roteren, door deuren te lopen en op speciale stenen te staan kun je de wereld aanpassen op een manier waarmee je uiteindelijk het eindpunt bereikt. Want je ziet bij elk level het eindpunt, maar niet de route erheen. Een brug mist bijvoorbeeld een stuk, maar door het level te draaien sluit de brug plots aan en kan het poppetje toch doorlopen. Snel leer je anders tegen de spelwereld aan te kijken en redeneer je niet meer volgens onze natuurwetten, maar volgens die van de game.

"Monument Valley voelt aan als de combinatie van een sprookje, optische illusie en kunstwerk. Het is rustgevend en meeslepend tegelijk, omdat je telkens wilt ontdekken hoe je verder komt in de bizarre maar prachtige wereld", schreven we over de originele game.

Koptelefoon

De afgelopen paar jaar heeft een team van twintig man aan Monument Valley 2 gewerkt. Het grootste verschil met het eerste deel is dat er nu veel meer een verhaal wordt verteld in plaats van je alleen te laten puzzelen. Ook hebben de makers meer invloeden van moderne kunst en architectuur in het spel verwerkt, om zo nog ingewikkelder puzzels te maken.

De game telt veertien levels die je – net als het eerste deel – in een paar uur kunt uitspelen. Twee tips: pak (als je er één hebt) een iPad en zet een koptelefoon op. De game leunt namelijk flink op zijn soundtrack en alle geluidseffecten, en het grotere scherm zorgt ervoor dat je sneller de oplossing voor de puzzels ziet.

Alleen voor iOS

De originele Monument Valley won veel prijzen en wordt gezien als één van de beste mobiele games ooit gemaakt. Ook het Nederlandse Ridiculous Fishing en Alto's Adventure zijn titels die vaak samen met Monument Valley worden genoemd.

Monument Valley 2 is vooralsnog alleen beschikbaar voor iOS, voor 5,49 euro. De eerste versie kwam oorspronkelijk ook alleen naar iOS, maar werd later voor Android uitgebracht. Ustwo heeft nog niet laten weten of Monument Valley 2 ook naar Android komt.