Moon Express wil maan mijnen met robots in 2020

Het ruimtebedrijf kan in de tussentijd ook nog de Google Lunar Xprize winnen.

Moon Express heeft grote plannen voor de komende jaren. Het bedrijf werd in 2010 opgericht om de Google Lunar Xprize te winnen. Dat is een wedstrijd waarbij het eerste privé gefinancierde ruimtevoertuig dat op de maan landt, er met de prijs vandoor gaat. Als dat voor het einde van dit jaar lukt en als Moon Express vier andere finalisten voor is, wint het 20 miljoen dollar aan prijzengeld.

Als Moon Express de robotlander genaamd MX-1E op de maan weet te zetten, moet hij monsters gaan verzamelen en deze naar de aarde sturen. De robot gaat boringen doen naar ijs en gesteente. De missie heet Harvest Moon en moet in 2020 uitgevoerd worden.

Tankstation

Moon Express schrijft op zijn website dat de ontdekking van water op de maan 'een gamechanger' is: "Water is de olie van het zonnestelsel en de maan wordt een tankstation in de hemel." De stenen die gemijnd gaan worden, wil Moon Express gaan verkopen. De waarde daarvan ligt hoog. NASA heeft de stenen nooit verkocht, maar drie maanstenen (met een gewicht 0,2 gram) van een Sovjet-missie werden in 1993 voor 442.500 dollar verkocht.

Zover is Moon Express overigens nog lang niet. Zo is de lander zelf nog niet af en wordt er nog gewerkt aan de raket die de MX-1E moet vervoeren.