Motorola onthult high-end en mid-range smartphone

Motorola heeft de high-end Moto Z2 Force en de mid-range Moto X4 aangekondigd.

Motorola, onderdeel van Lenovo, heeft op de techbeurs IFA in Berlijn twee nieuwe smartphones gepresenteerd. De Moto Z2 Force heeft een 5,5 superamoled-scherm (1440p-resolutie) en een dubbele camera aan de achterkant (2x12 megapixel). Het toestel is uit te breiden met de zogeheten Moto Mods, addons die je op de achterkant klikt. De Moto Mods werken al met de Moto Z van vorig jaar. Met de covers kun je bijvoorbeeld je toestel snel opladen of een betere camera toevoegen. Zo komt Motorola dit najaar ook met een Moto Mod met een 360graden-camera, die 269 euro kost.



De Moto Z2 Force werkt met een Snapdragon 835-chip en beschikt over 64 GB opslag, 6 GB RAM en een microsd-ingang. De dubbele camera achterop heeft laser-autofocus en de frontcamera van 5 megapixel heeft een 85 graden groothoeklens. De accucapaciteit is 2730mAh en hij heeft een snellaadfunctie. De zwarte versie van de smartphone komt eind oktober in Nederland op de markt voor 849 euro.

Moto X4

Motorola komt ook met een nieuwe mid-range smartphone, de Moto X4. Dit toestel heeft een 5,2 inch full-hd scherm en heeft ondanks zijn prijskaartje van 379 euro ook een dubbele camera aan de achterkant. De Moto X4 heeft 3 of 4 GB RAM, 32 of 64 GB opslaggeheugen en een microsd-ingang. Het toestel werkt met de Snapdragon 630-chip en heeft 3000 mAh-accucapaciteit.

De camera heet een dubbele sensor (12 megapixel en 8 megapixel ultra-groothoek, 120 graden). Ook kun je achtergronden vervangen en zijn er diepte-detectie en -effecten. Het toestel herkent ook automatisch bekende gebouwen en voorwerpen. De frontcamera maakt 16 megapixel foto's. Het toestel is waterbestendig (IP68) en heeft een vingerafdrukscanner. De Moto X4 is eind september te koop in Nederland (379 euro).

Moto Mods

Behalve met de 360graden-camera zijn de Moto Z-modellen en de nieuwe Z2 Force ook uit te breiden met een cover die het toestel snel oplaadt en een accessoire die een gamepad met fysieke knoppen toevoegt. De Moto 360-addon schiet met een dubbele 13 megapixel camera hd-beelden in 360 graden met 24 frames per seconde.