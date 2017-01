Multiplayergame Overwatch passeert 25 miljoen spelers

De online multiplayer-shooter Overwatch is de mijlpaal van 25 miljoen spelers gepasseerd.

Ontwikkelaar Blizzard meldt dat op Twitter, drie maanden nadat de game in oktober 2016 de 20 miljoen spelers haalde. Overwatch verscheen eind mei 2016, en wist in de eerste maand al 10 miljoen spelers te trekken. Sindsdien groeide de populariteit en startte Blizzard in november een wereldwijde e-sports-competitie rond Overwatch, zoals die er ook rond veel traditionele sporten is.

In Overwatch nemen spelers het in teams van zes tegen elkaar op. Daarbij kunnen ze kiezen uit 23 verschillende helden in vier categorieƫn, elk met hun eigen sterke en zwakke punten. Wie zijn team het beste balanceert en goed samenspeelt heeft een grotere kans om te winnen in de korte wedstrijdjes die om landjepik of afgeleiden daarvan draaien. Na elke wedstrijd wordt de meest opzienbarende actie van een speler in het zonnetje gezet.

Speciale events

Sinds de lancering heeft Blizzard het aantal levels waarin spelers het tegen elkaar kunnen opnemen uitgebreid van twaalf naar vijftien en zijn er twee nieuwe speelbare personages bij gekomen. Ook zijn er zo nu en dan speciale events, zoals rond de Olympische Spelen, Halloween en Kerst. Levels worden dan versierd, er wordt een tijdelijke spelmodus toegevoegd en spelers kunnen nieuwe skins en andere aankleding voor hun personages verdienen. Deze week begon het event Year of the Rooster, waarmee het Chinese Nieuwjaar wordt gevierd. Dat loopt tot 13 februari.