Musk geen adviseur Trump meer na opzeggen klimaatdeal

"Klimaatverandering is echt. Het klimaatverdrag van Parijs verlaten is niet goed voor Amerika en de wereld", vindt Elon Musk.

De Tesla-ceo wil daarom niet meer als adviseur van Donald Trump optreden, zo maakte hij via Twitter bekend. Musk was één van de grote ondernemers die Trump van economisch advies voorzagen. Hij zei eerder al dat hij daarmee zou stoppen als Trump het klimaatverdrag van Parijs zou opzeggen. Dat deed de Amerikaanse president gisteravond.

Musks voorbeeld wordt gevolgd door de topman van Walt Disney, Robert Iger. Ook hij laat, via Twitter, weten dat hij uit de raad stapt die Trump adviseerde op economisch gebied. Hij noemt het 'een kwestie van principes'.

Tim Cook

Ook Apple-topman Tim Cook steekt zijn afkeuring over het besluit niet onder stoelen of banken. "Het besluit om terug te trekken uit het 'Parijsakkoord' is slecht voor onze planeet. Apple blijft zich inzetten om klimaatverandering tegen te gaan en wij zullen nooit wijken."