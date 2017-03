NASA spoort vermiste ruimtesonde na 7 jaar op

NASA's interplanetaire radar heeft een verloren ruimtevaartuig opgespoord. De techniek kan belangrijk worden bij toekomstige maanmissies.

De Chandrayaan-1 is de eerste ruimtesonde van India die in 2008 in een baan rond de maan werd gebracht. Een jaar later werd het contact met de kleine sonde van 1,5 kubieke meter verloren. Het duurde bijna zeven jaar voordat het vaartuig weer opdook, dankzij inspanningen van NASA. Dat lukte in juli 2016 met radartechnologie, zo maakt de ruimteorganisatie bekend.

NASA kon geen telescoop gebruiken, omdat het weerkaatste zonlicht van de maan te fel is om zo'n kleine sonde te kunnen zien. Daarom werd de interplanetaire radar vanaf de aarde ingezet, daarvoor maakte NASA gebruik van een antenne met een diameter van 70 meter bij het Goldstone Deep Space Communications Comple in Californië. Hiermee werden microgolven de ruimte ingestuurd en terugkaatsende golven werden in West Verginia opgevangen, aan de andere kant van het land. Dat deed NASA met de 100 meter brede Green Bank Telescope.

Komt in de toekomst van pas

NASA zet de radartechniek al langer in om bijvoorbeeld kleine asteroïden te observeren. Nu weet de organisatie dat het ook mogelijk is om kleine vaartuigen op te sporen. De Chandrayaan-1 werd gevonden toen een klein object de straal van microgolven twee keer passeerden, precies binnen de tijd die de sonde over een baan rond de maan moest doen. Naast de Chandrayaan-1 werd ook de Lunar Reconnaissance Orbiter van NASA gevonden. Die was niet zoek, maar hielp met het identificeren van objecten in de ruimte.

Wetenschappers weten nu niet alleen dat de verdwenen sonde nog steeds rondvliegt, ook kan de technologie in de toekomst bij nieuwe (bemande) missies van pas komen. Als tijdens een missie communicatieproblemen ontstaan, kan een vaartuig via deze weg opgespoord worden.