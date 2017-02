‘Nederlander vorig jaar minst vaak slachtoffer van cybercrime’

Nederlandse consumenten werden vorig jaar wereldwijd het minst getroffen door cybercrime.

In Nederland waren in 2016 in totaal 2,4 miljoen consumenten slachtoffer van cybercrime, meldt beveiligingsbedrijf Symantec. Dat is zo’n 14 procent van alle Nederlanders, en daarmee scoort Nederland het laagste percentage slachtoffers van alle onderzochte landen.

Wereldwijd werden vorig jaar ondertussen 698,4 miljoen mensen in 21 landen getroffen door cybercriminaliteit, gemiddeld 31 procent van de wereldbevolking met een computer. Bij het onderzoek zijn ruim 20.000 mensen uit 21 landen ondervraagd. In Nederland kwamen de kosten van de cybercrime volgens Symantec neer op 157,9 miljoen euro; wereldwijd was de schade 125,9 miljard.

Indonesië het gevaarlijkst

Zowel wereldwijd als in Nederland zijn ouderen, millennials en frequente reizigers het vaakst slachtoffer van cybercrime. In Indonesië zijn mensen het meest slachtoffer van cybercrime: 59 procent van de bevolking werd daar in 2016 getroffen. In de VS gaat het om 39 procent van de bevolking, volgens Symantec het hoogste percentage onder ontwikkelde landen.

Volgens het beveiligingsbedrijf nemen consumenten met internet of things-apparaten onvoldoende maatregelen om zichzelf te beschermen. Zo neemt één op de drie consumenten met zo’n slim huishoudelijk apparaat helemaal geen maatregelen. Ook verzuimt een derde van de gebruikers het standaardwachtwoord van hun wifi te wijzigen, en weet bijna de helft van de ondervraagden niet hoe zij hun wifi goed kunnen beveiligen en updaten. Wel is tweederde van de consumenten bewust van het toenemende gevaar van cybercrime door steeds meer apparaten met internet.