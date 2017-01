Nederlandse app laat doven gesprekken volgen

Startup Ava hoopt doven en slechthorenden te helpen om beter te fungeren in de maatschappij én daaraan te verdienen.

Afgelopen zomer werd de Amerikaanse Paul doof. Zijn gehoor verslechterde al een tijdje, maar tijdens die warme zomerdagen kon hij voor de eerste keer zijn vrouw niet meer verstaan. Ava bood hulp: de woorden van zijn vrouw verschenen op het scherm van zijn smartphone. Ava is bedacht door Doevendans en de Franse Thibault Duchemin. De ouders en zus van Duchemin zijn doof, en hij weet als geen ander met welke problemen doven en slechthorenden te maken hebben.

Fungeren als tolk

Tijdens zijn jeugd hielp Duchemin zijn ouders en zusje door als tolk te fungeren: hij vertaalde wat anderen zeiden in gebarentaal. Hoe fijn zou het zijn als doven altijd zo'n tolk bij zich hebben? Duchemin vertelde in 2014 zijn verhaal tegen medestudent Doevendans - beide heren studeerden toen aan de Universiteit van Berkeley - en ze wilden dit probleem oplossen door een digitale tolk te bouwen: een app.

Ze gingen aan de slag, ontwikkelden een eerste versie van de app en sloten zich aan bij een incubator. Daardoor kregen ze een bescheiden startkapitaal van 15.000 dollar in ruil voor een belang van 6 procent in de startup. "Geen goede deal, maar we konden het bedrag toen goed gebruiken", zegt Doevendans vanuit San Francisco.

Omdat Duchemin de rol als ceo op zich neemt en Doevendans de rol van coo, waren ze naarstig op zoek naar een cto: iemand die werkt aan de technologie achter Ava. Toen klopte de Taiwanese Skinner Cheng aan. Hij is een dove programmeur die van zijn schrijftolk over Ava had gehoord. Cheng stuurde een mailtje en werd direct aangenomen.

Engels, Frans en Nederlands

De Ava-app werd door de komst van Cheng in een rap tempo doorontwikkeld. Het idee achter de app is simpel: houd je smartphone bij de persoon die praat en de woorden verschijnen op het scherm. Ava werkt op dit moment in het Engels, Frans en jawel: Nederlands.

Een handige functie van de app is de mogelijkheid om groepsgesprekken te volgen. De deelnemers downloaden de app op hun telefoon, nemen deel aan het groepsgesprek en leggen de telefoon op de tafel neer (in een rustige omgeving) of houden hem bij hun mond (in bijvoorbeeld een druk koffietentje). De dove of slechthorende weet vervolgens precies wie wat zegt: het gesprek wordt in een soort chatvorm met verschillende kleurtjes op het scherm getoond.

Ook gratis te gebruiken

Na een succesvolle Indiegogo-campagne van 43.000 euro (2014) en een investering van 1,85 miljoen dollar (2015) werken er nu zes man bij Ava. Het geld wordt voornamelijk uitgegeven aan ontwikkelaars, die bij de gemiddelde startup gemakkelijk een ton per jaar verdienen. "Ik ben veruit de goedkoopste werknemer", grapt Doevendans.

Ava wil geld verdienen met de betaalde variant van zijn app, die 30 dollar per maand kost. Met de gratis variant kun je elke maand maximaal vijf uur groepsgesprekken starten, bij de betaalde variant is het onbeperkt. Een-op-eengesprekken zijn bij beide versies onbeperkt beschikbaar.

5 miljoen dollar

Sinds november is Ava voor iedereen beschikbaar en na enkele maanden heeft de app maandelijks duizenden gebruikers. "Daarvan betaalt nog maar een klein deel voor de app, een stuk of dertig gebruikers", zegt Doevendans.

Dat is voor Doevendans een reden om nog eens goed naar het businessmodel te kijken: "Misschien moeten we ons verdienmodel focussen op bedrijven en overheden in plaats van de eindgebruiker." Dit staat voor 2017 op de planning, naast een nieuwe investeringsronde waarmee Ava 5 miljoen dollar wil ophalen. "Daarmee kunnen we weer een jaar vooruit."

Doevendans hoopt dat hij dit jaar meer meer doven en slechthorenden met Ava kan helpen: "Ons doel is niet om een smak geld te verdienen. Als Google ons idee overneemt, dan ben ik daar juist blij mee. Tuurlijk: het is even balen. Maar wij zijn Ava begonnen om dit probleem op te lossen. Of wij of een andere partij dat doen, dat maakt me niet uit." Dan stopt hij even. "Maar het liefst wij."