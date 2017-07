Nederlandse modestudent verovert New York met trainingspakken

Modestudent Danielle Cathari showde haar collectie tijdens de New York Fashion Week.

Modestudent Danielle Cathari van der Voort zit pas in haar derde jaar maar haar collectie was al te zien op de New York Fashion Week. Een droom werd waarheid. Hoe dat kwam? Via Instagram. Inmiddels woont Cathari in Londen, vanwege het doorslaand succes van haar collectie.

Maar toen het allemaal gebeurde, was ze als 22-jarige pas in het derde jaar van haar mode-opleiding aan het AMFI in Amsterdam. “Het was nog niet mijn bedoeling om al mee te doen aan deze wedstrijd, dat stond pas voor na mijn afstuderen op mijn lijstje. Mijn collectie bestond nog maar uit drie looks, het resultaat van mijn laatste schoolproject; het Honours Program van AMFI." De drie outfits bleken voldoende overtuigend. Cathari werd uitgenodigd haar trainingspakken te showen op VFILES tijdens de New York Fashion Week.

De New York Times noemt haar als één van de ontwerpers om in de gaten te houden. Dat kan bijvoorbeeld daar waar alles begon: op Instagram. Daar is bijvoorbeeld te zien hoe ze de iconische drie strepen aan de zijkant van een Adidas-trainingsbroek tot een vlecht maakt. Je broekje is ineens iets bijzonders. Op een iets ander niveau: Cathari zelfs is door mannenmagazine FHM verkoren tot nieuwe liefde. Voor wie geïnteresseerd is in de kleding: de door Cathari vormgegeven vintage trainingspakken zijn nog niet te koop.