Nederlandse oordop Knops is een 'volumeknop voor je oren'

Door aan de ring te draaien wissel je met deze analoge oordoppen van Knops tussen vier verschillende geluidsniveaus.

De analoge, instelbare oordop van de Amsterdamse startup Knops is sinds vandaag te bestellen op Kickstarter. De makers noemen het 'een volumeknop voor je oren'. Door te draaien aan de ring kun je zelf het geluidsniveau aanpassen. Behalve dat je jezelf met de Knops beschermt tegen gehoorschade kun je ermee ook vrienden nog goed verstaan tijdens luide concerten. Na enkele uren was de helft van het doelbedrag van 30 duizend euro al gehaald.



In de eerste stand dempt Knops het geluid niet, de tweede stand lijkt op het omgevingslawaai in steden, de derde stand is geschikt voor live-concerten en de vierde, stille stand biedt -30 decibel geluidsdemping. Met een harde kunststof behuizing in wit of zwart en metalen of vergulden ring moeten de oordoppen er ook aantrekkelijker uitzien dan normale exemplaren.

Bluetooth-versie volgt later

Doordat de Knops geen elektronica gebruiken, hoef je ze niet op te laden. Dat is een voordeel ten opzichte van bestaande draadloze oordoppen waarmee je ook omgevingsgeluid kunt wegfilteren. Het team van Knops zegt tegen Bright in een later stadium wel een Bluetooth-versie waarmee je muziek kunt luisteren te willen ontwikkelen. We kregen het prototype van de Knops al kort te zien en spraken met Knops-oprichter Koen Brouwer in deze video:





Patenten

Knops heeft meerdere patenten aangevraagd op zowel het ontwerp als het mechanisme waarmee je de oordop bedient. De makers beloven dat het geluid niet wordt vervormd. Het schakelen gaat eenvoudig door te draaien, waarbij een mechanisme met magneetjes voor de overgangen tussen de standen zorgt.

Twee van de vier Knops-oprichters Koen Brouwer en Quinten Huigen hebben al succes met de Thunderplugs-oordopjes, die in 26 landen worden verkocht. De andere oprichters, Arjen en Richard de Jong, hebben beide gewerkt voor de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.

Roestvrij staal en verguld

De oordoppen zijn op Kickstarter beschikbaar in een roestvrijstalen versie voor (momenteel) 55 euro en een gouden editie voor 110 euro. In november moeten de oordoppen ook in de winkels liggen. De winkelprijzen worden respectievelijk 99 en 199 euro.