Nederlandse startup laat je inloggen zonder wachtwoord

Met de dienst van de Nederlandse startup Authentiq hoef je nooit meer een wachtwoord in te voeren.

Mensen gebruik nog massaal slechte wachtwoorden en vaak ook hetzelfde wachtwoord voor meerdere diensten. Dat is niet alleen onveilig, dat is ook nog eens onpraktisch, vindt Authentiq-oprichter Pieter Ennes. "Waarom heb je verschillende accounts op al die websites nodig?", vraagt hij zich af.

Daardoor kwam hij op het idee van Authentiq, een app waar je je privégegevens invult, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Die informatie kun je, als je daar expliciet toestemming voor geeft, delen met websites. Bij een online winkel is het bijvoorbeeld handig om naast je naam, email en telefoonnummer ook je adres te delen.

De Authentiq-app werkt met Android en iOS en gebruik je zodra je bij een website wil inloggen. Je scant dan een QR-code waarna de app vraagt of je bij de betreffende website wil inloggen en welke gegevens je wilt delen. Om in te loggen met Authentiq moet de website dit wel ondersteunen. Onder andere het Nederlandse Gitlab werkt al met de startup.



De volgende keer dat je bij de website in wilt loggen, klik je op de Authentiq-knop. Dan verschijnt er een melding op je telefoon waarmee je de inlogpoging goedkeurt. Op die manier beheer je je accounts van allerlei verschillende websites in één app. Als extra beveiligingslaag kun je een pincode instellen.

Digitale sleutel uitprinten

Je gegevens worden beveiligd met een digitale sleutel die op je telefoon wordt opgeslagen. Als je de sleutel kwijt bent, heb je ook geen toegang meer tot je Authentiq-account. Daarom biedt de startup de mogelijkheid om de sleutel uit te printen in de vorm van een reeks woorden. Als je je telefoon kwijtraakt of van apparaat wisselt kun je met deze reeks woorden je account herstellen.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat je je telefoon vergeet. "Dan kan een website een andere inlogmethode aanbieden, zoals het inloggen met een tijdelijk wachtwoord dat naar je e-mailadres wordt verstuurd", zegt Ennes.

De app toont ook alle websites waar je bent ingelogd. Met een druk op de knop log je vanuit de app bij websites uit. Dat is volgens Ennis handig wanneer je bij een publieke computer vergeet uit te loggen.

Voor alle gebruikers en websites met minder dan 1000 actieve gebruikers is Authentiq gratis te gebruiken. Bedrijven en organisaties met meer dan 1000 actieve gebruikers betalen 49 euro per maand voor de dienst.

Niets in de cloud

Google en Facebook bieden al langer een soortgelijke dienst als Authentiq aan. Daarmee kun je met je Google- of Facebook-account bij websites inloggen. "Bij ons weet je precies wat er met jouw data gebeurt en in tegenstelling tot dat soort bedrijven slaan we niets op in de cloud", vertelt Ennes.

De komende tijd hopen Ennes en zijn compagnon Stan van de Burgt meer betaalde klanten te krijgen en vervolgens een investeringsronde te houden: "De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan Authentiq en de samenwerking met Gitlab laat zien dat we klaar zijn voor het grote werk."