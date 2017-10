Nepmails uit naam Mark Rutte naar Kamerleden

De e-mailservers van de Tweede Kamer zijn niet goed beveiligd. Journalisten van Follow The Money verstuurden e-mails naar Kamerleden uit naam van andere Kamerleden.

Dit fenomeen staat bekend als e-mail spoofing. Een goed ingestelde server controleert normaal of de afzender ook de daadwerkelijke afzender is, maar dat doet de server van de Tweede Kamer blijkbaar niet.

Follow the Money (FTM) wist uit naam van onder andere Halbe Zijlstra, Geert Wilders en Alexander Pechtold diverse mails rond te sturen in politiek Den Haag. Zo verstuurden ze onder andere een e-mail uit naam van Mark Rutte naar de mede-onderhandelaars van het regeerakkoord: "Net inventarisatie gemaakt van zaken die onze bewindslieden mogelijk in opspraak kunnen brengen. Het ziet er naar uit dat we opnieuw moeten beginnen, jongens."

Lek al een jaar niet gedicht

Journalist Dieuwertje Kuipers van FTM zei in RTL Late Night dat ze geen antwoorden op de nepmails hebben gelezen. De antwoorden op die mails werden namelijk verstuurd naar de ├ęchte bezitters van de accounts. FTM stelt dat het lek al minstens een jaar bekend is, binnen enkele minuten valt te dichten, maar dat dat nog altijd niet is gebeurd.

Eerder dit jaar werden computers van de Tweede Kamer besmet met ransomware.