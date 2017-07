Net als vroeger: deze foto-app laat je 3 dagen wachten

Foto-app Gudak simuleert een oude vertrouwde Kodak-wegwerpcamera op je telefoon, inclusief de ontwikkeltijd van foto’s.

We maken steeds meer foto’s met onze telefoons en digitale camera’s. Sterker nog: we nemen al een aantal jaar meer foto’s in het huidige jaar dan in alle jaren daarvoor bij elkaar opgeteld. Naar schatting maken we in 2017 samen zo’n 14 biljoen foto’s. Het is prettig dat we niet meer na hoeven te denken over een vol rolletje, maar daarmee verdwijnt misschien ook wat van de charme van fotografie.

De app Gudak probeert wat van die charme terug te brengen. De app is vormgegeven als een ouderwetse Kodak-wegwerpcamera, zo’n plastic geval met kartonnen omhulsel waar je 24 foto’s mee kon maken. Gudak werkt net zo. De app heeft een klein zoekertje waardoor je ziet wat je gaat fotograferen, compleet met lichtinval die het richten nog moeilijker maakt. Net als vroeger weet je zo bij het maken van de foto nooit helemaal zeker of alles er wel goed op staat. Ook een flitsfunctie met hoge piep is van de partij, en na elke foto hoor je het aandraaien van het rolletje.

Pas als je je digitale rolletje met 24 foto’s vol hebt, kun je die naar het ontwikkellab brengen. Daarna duurt het drie dagen tot de foto’s klaar zijn en je ze kan bekijken. Na het inleveren van je rolletje moet je ook nog eens twaalf uur wachten tot je een nieuw rolletje krijgt. De uiteindelijke foto’s hebben het licht wazige uiterlijk met verlopen kleuren die je van een wegwerpcamera verwacht. Een geinige reis in de tijd die je aan de ene kant dwingt wat bewuster foto’s te maken, en van de andere kant zorgt voor extra waardering voor de huidige techniek die al dat wachten overbodig maakt.

Gudak is er voor iOS en kost 1,09 euro.