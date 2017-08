Netflix' eerste overname is stripboekuitgever Millarworld

Netflix heeft voor het eerst een bedrijf gekocht. Het gaat om Millarworld, een onafhankelijke uitgever van stripboeken.

Millarworld is het bedrijf van Mark Millar, de Schotse comicschrijver die onder meer bekend is van Kick-Ass, The Secret Service en Civil War. Deze verhalen zijn allemaal verfilmd. Met de overname heeft Netflix het portfolio van Millarworld in handen, de bedrijven gaan samenwerken om er films en series van te maken. Dat worden dan Originals, exclusieve Netflix-series.

Hoeveel geld Netflix neerlegt voor de striphelden van Millarworld is niet bekend. Wel blijft Millarworld volgens de aankondiging van Netflix doorgaan met het maken en uitbrengen van nieuwe verhalen en personages.

Eigen striphelden-universum

Het lijkt erop dat Netflix een eigen 'universum' van striphelden wil opzetten, nadat het bedrijf eerder al samenwerkte met Marvel. Daaruit ontstonden bijvoorbeeld series rond helden als Jessica Jones en Daredevil. "Dichterbij een moderne versie van Stan Lee dan met Mark Millar kom je niet", zegt Netflix-topman Ted Sarandos. "Mark heeft een nieuw comic-universum gemaakt voor de volgende generatie. Zijn verhalen gaan over personages waarmee mensen van over de hele wereld zich kunnen identificeren." Concrete plannen voor films en series zijn nog niet genoemd.

Bekijk ook ons interview met Netflix-baas Reed Hastings van eerder dit jaar:



