Netflix lanceert interactieve kinderseries

Netflix introduceert interactieve animatieseries voor kinderen. De jonge kijkers kiezen zelf het verloop van het verhaal.

Netflix laat in de nieuwe kinderseries voor het eerst gebruikers keuzes maken die het verloop van het programma beïnvloeden. Het kiezen gaat met de afstandsbediening van smart-tv's of de Netflix-app voor iOS-apparaten.



De eerste interactieve Netflix-serie voor kinderen is De Gelezen Kat, Gevangen in een verhaal, vanaf vandaag beschikbaar en gericht op kinderen tussen 6 en 11 jaar. In het programma komt de gelaarsde kat gevangen te zitten in een magisch sprookjesboek, waar hij een uitweg uit zoekt. De tweede interactieve serie, Buddy Thunderstruck, volgt op 14 juli en heeft volgens Netflix 'een Spongebob-achtige humor'. Een derde serie, Stretch Armstrong: The Breakout, is nog in ontwikkeling.

'Kinderen praten al tegen schermen'

Kijkers krijgen op meerdere momenten keuzes voorgelegd, die bepalen hoe het verhaal verder gaat. Zo kunnen ze bepalen of de drie beren vrienden of juist vijanden zijn. Volgens Netflix opent de interactieve functie 'een nieuwe wereld van mogelijkheden voor het vertellen van verhalen'.

"We willen de komende tijd leren van de ervaringen van kijkers en hun gedrag om deze nieuwe vertelvorm verder te verbeteren", zegt Netflix-manager van productinnovatie, Carla Fisher, tegen Bright. "Voor kinderen zijn verhalen vaak nu al interactief. Ze praten al tegen de schermen alsof de personages hen kunnen horen. En door het gebruik van tablets zijn ze er van jongs af aan al aan gewend dat alles te klikken of te swipen is."

Nog niet leerzaam

De interactieve kinderseries zijn voorlopig bedoeld als entertainment. "We bieden nog geen leerervaring", aldus Fisher. Wanneer Netflix ook met interactieve series voor volwassen komt, wil de videodienst nog niet concreet zeggen.

De interactieve functies werken op de Netflix-apps voor smart-tv's, spelcomputers en Apples iOS. Onder meer Android en Google Chromecast worden voorlopig nog niet ondersteund. Netflix werkte samen met de bekende animatiestudio's DreamWorks, American Greetings Entertainment en Stoopid Buddy Stoodios.

Vaker opnieuw kijken

Netflix hoopt dat jonge kijkers door de interactieve verhalen vaker dezelfde serie opnieuw gaan kijken. Bij De Gelaarsde Kat krijgen ze dertien keuzes voorgelegd en zijn er twee aflopen mogelijk. Bij Buddy Thunderstruck zijn er 8 keuzes en vier verschillende aflopen. De kijktijd hangt ook sterk af van de gemaakte keuzes. Zo duurt De Gelaarsde Kat minimaal 18 en maximaal 39 minuten. Bij Buddy Thunderstruck duurt de 'kortste route' 12 minuten, en is er ook een oneindige verhaaloptie, waarbij de kijker aan het eind weer van voor af aan begint.

Kinderprogramma's zijn een erg belangrijk onderdeel van de catalogus van Netflix. De helft van de Netlix-abonnees wereldwijd kijkt regelmatig films en series gericht op kinderen. Dit publiek groeit volgens de videodienst sneller dan het totaal aantal gebruikers. Uit onderzoek is volgens Netflix gebleken dat kinderen programma's met interactieve verhalen leuker vinden en dat ze deze programma's vaker opnieuw willen kijken. Ook zouden ouders de interactieve programma's eerder aanbevelen.

Nederland

Netflix heeft wereldwijd meer dan 100 miljoen abonnees. In Nederland zou Netflix volgens cijfers van Telecompaper 2,2 miljoen abonnees hebben.

In Bright TV zei Netflix-baas Reed Hastings in maart dat de videodienst nog altijd actief op zoek is naar goede scripts voor een eigen Nederlandse serie. "We hebben het juiste Nederlandse script nog niet gevonden, maar we blijven er aan werken."



