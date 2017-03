Netflix wil mobiele versies van series en films maken

Om de groeiende groep mobiele Netflix-kijkers tegemoet te komen, overweegt de streamingdienst om speciale versies van zijn films en series te maken.

Het idee is om versies te maken waarin bepaalde scènes en shots beter zichtbaar zijn op een klein scherm. Met name in Azië zou dergelijke mobiele content in een behoefte voorzien, aldus Neil Hunt, chief product officer bij Netflix. Met name in India is de mobiele telefoon een veelgebruikt apparaat om Netflix-content te bekijken.

In traditionele markten, zoals de VS en Europa, is de good old televisie nog het populairste apparaat om Netflix te kijken. Maar mogelijk gaat daar ook hier verandering in komen als Netflix-ceo Reed Hastings zijn zin krijgt. Hastings vertelde onlangs aan Bright dat hij hoopt dat providers de datalimieten voor mobiel internet zullen opgeven, zodat mensen onbeperkt mobiel video kunnen kijken.

Netflix gaat de mogelijkheid om verschillende versies van series en films te maken voor mobiel de komende jaren verder onderzoeken, stelt Hunt.

