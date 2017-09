Netflix wil streamen van series in vliegtuigen verbeteren

Straks kun je ook in de lucht je favoriete Netflix-serie streamen. Het bedrijf wil meer samenwerken met vliegmaatschappijen.

Vanaf volgend jaar wil Netflix zijn mobiele-streamingtechnologie gaan aanbieden aan vliegtuigmaatschappijen wereldwijd, meldt Variety. Volgens Netflix snijdt het mes aan twee kanten: vliegtuigmaatschappijen die wifi aanbieden aan boord, kunnen dankzij Netflix’ technologie tot 75 procent op de breedbandkosten besparen terwijl passagiers Netflix in hoge kwaliteit kunnen bekijken.

Netflix is op dit moment al in een beperkt aantal toestellen te bekijken. Het videobedrijf heeft onder meer contracten met Virgin America / Alaska Air Group, Aeromexico, Qantas en Virgin Australia. In vliegtuigen met wifi kunnen passagiers daar Netflix kijken op hun meegebrachte smartphones, tablets en laptops.

Aan boord je proefperiode starten

Het videobedrijf ziet het aanbod in vliegtuigen als een nieuwe mogelijkheid om klanten te werven. Passagiers kunnen zich aan boord van een toestel aanmelden voor de gratis proefperiode van een maand.

In de VS bieden veel vliegmaatschappijen op binnenlandse vluchten al wifi aan boord aan. In Europa zijn er veel minder vluchten met internet aan boord. Maar nog dit jaar wil T-Mobile in Europa snel internet in vliegtuigen aanbieden.