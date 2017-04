New Yorkse-taxi's veel minder waard door komst Uber en Lyft

Taxivergunningen in New York zijn de afgelopen drie jaar 77 procent in waarde gedaald. Met dank aan Uber en Lyft.

Een New Yorkse taxivergunning is van oudsher een waardevol bezit. Er zijn in totaal zo’n 13.600 vergunningen in omloop die de houders ervan het recht geven om met hun taxi mensen langs de straat op te pikken. Net als in andere steden waar de taximarkt sterk gereguleerd is, leggen taxibedrijven daarom flinke bedragen neer voor zo’n vergunning. In 2014 kostte het overnemen van een ‘medaillon’ in New York nog ruim een miljoen dollar.

11 procent minder gewone taxiritten

Maar door de komst van de taxidiensten Uber en Lyft is de traditionele yellow cab minder in trek bij New Yorkers en bij mensen die de stad bezoeken. Vorig jaar daalde het aantal ouderwetse taxiritjes met 11 procent. Deze omzetdaling wordt ook weerspiegeld in de waarde van een taxivergunning. Die is inmiddels gedaald tot 241.000 dollar, meldt Crain’s New York Business: de laagste prijs in meer dan een decennium, en 77 procent minder dan op de piek in 2014, vlak voordat Uber begon.

De belangenbehartiger van New Yorkse taxivergunninghouders geeft de schuld aan de TLC, het agentschap dat de vergunningenstelsel in New York reguleert. “De TLC slaagt er niet in om deze bedrijfstak eerlijk te reguleren. Dat heeft ertoe geleid dat onze investeringen waardeloos zijn geworden.”