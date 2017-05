Nieuw ACM-onderzoek naar gratis muziek streamen T-Mobile

De Autoriteit Consument & Markt start een nieuw onderzoek naar Datavrije Muziek van T-Mobile, waarmee muziek is te streamen zonder dat het van de databundel gaat.

De toezichthouder gaat de dienst toetsen aan de hand van Europese regelgeving. Dat bevestigt een woordvoerder van Autoriteit Consument & Markt (ACM) na berichtgeving van Telecompaper. In april oordeelde de rechtbank Rotterdam dat Datavrije Muziek gewoon is toegestaan, waarmee ACM de rechtszaak van T-Mobile verloor.

De rechter verklaarde toen de Nederlandse netneutraliteitwet ongeldig omdat Nederland niet op eigen houtje af had mogen wijken van de Europese verordening. Nu gaat de ACM onderzoeken of Datavrije Muziek is toegestaan volgens de Europese regelgeving.

Europese verordening

De buiten werking gestelde Nederlandse Telecommunicatiewet​, waar de netneutraliteit onder valt, bepaalde dat al het internetverkeer gelijkwaardig moet worden behandeld. Een provider mag volgens ACM dus niet meer geld rekenen voor Netflix-streams, maar ook niet Spotify gratis laten streamen.

In de Europese verordening staat dit verbod veel minder duidelijk omschreven. In sommige gevallen is het zogeheten zerorating verboden, maar in andere gevallen is het weer toegestaan. De ACM gaat nu onderzoeken of Datavrije Muziek wel of niet aan de Europese verordening voldoet.

Onderzoek kost tijd

Onder andere burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom voerde de laatste weken actie om de ACM opnieuw een onderzoek naar Datavrije Muziek te laten starten. De ACM is van de actie op de hoogte maar zegt dat het geen invloed heeft gehad op hun oordeel, zo vertelt de woordvoerder.

Het is nog onduidelijk wanneer de resultaten van het onderzoek worden verwacht. "Het is een grondig en zorgvuldig onderzoek en dat kost tijd", zegt de woordvoerder. T-Mobile stelt in een schriftelijke reactie 'de uitkomst van het onderzoek van de ACM met vertrouwen tegemoet te zien'.