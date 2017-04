Nieuwe albums op Spotify eerst exclusief voor betalende leden

Bepaalde artiesten kunnen voortaan kiezen om hun album de eerste twee weken na release alleen voor betalende Spotify-abonnees uit te brengen.

Muziekdienst Spotify maakte bekend een meerjarige licentie-overeenkomst te hebben gesloten met Universal Music Group. Daarmee krijgen aangesloten artiesten bij het grootste muziekconcern ter wereld meer zeggenschap over wat er met hun muziek gebeurt. De belangrijkste uitkomst van de deal: artiesten geven zelf aan of ze hun nieuwe albums de eerste twee weken exclusief voor betalende Spotify-leden aanbieden.

Gratis gebruikers zullen geen toegang krijgen tot de albums, wel kunnen artiesten singles beschikbaar stellen. De deal geldt vooralsnog alleen voor artiesten die bij Universal Music Group zijn aangesloten, waaronder Kanye West, Adele, Taylor Swift en Ariane Grande. Er zouden gesprekken lopen met Sony en Warner.

In het verleden kreeg Spotify regelmatig kritiek over zich heen vanuit de muziekindustrie. Labels en artiesten vonden dat ze te weinig geld verdienden aan de streams. Zij wilden dat Spotify zijn gratis versie zou inperken of de mogelijkheid krijgen om muziek alleen op de betaalde versie uit te brengen. Deze deal is dus een handreiking naar artiesten als Taylor Swift en Adele die hun muziek niet op Spotify zetten vanwege de gratis luisteraars.

Spotify maakte in maart bekend 50 miljoen betalende gebruikers te hebben. Vorig jaar in juni bleek dat Spotify in totaal 100 miljoen gebruikers had, nieuwe cijfers zijn er sindsdien niet verschenen.