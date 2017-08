'Nieuwe Apple TV krijgt 4K en HDR'

De nieuwe versie van Apple TV zou de 4K-resolutie en Dolby Vision HDR ondersteunen.

Het gerucht dat Apple aan een 4K Apple TV met Dolby Vision HDR werkt, wordt per ongeluk bevestigd door een paar lijntjes code in een bestand van Apples nieuwe HomePod-speaker. App-ontwikkelaar Guilherme Rambo vond de regeltjes code.

Dolby Vision HDR in combinatie met het HDR10-formaat zou betekenen dat de videokwaliteit van de nieuwe Apple TV op zijn minst op het niveau is van Googles Chromecast Ultra-dongle. HDR, oftewel High Dynamic Range, verhoogt de details in donkere en lichte delen van de video. Steeds meer tv's ondersteunen HDR.

HLG

De nieuwe 4K Apple TV zou bovendien HLG ondersteunen, een HDR-versie speciaal ontwikkeld voor tv-omroepen. Andere varianten van HDR zijn alleen geschikt om bijvoorbeeld via Netflix te streamen of om af te spelen vanaf een op de televisie aangesloten Ultra HD Blu-ray-speler, een PS4 Pro of Xbox One S.



HLG maakt het echter voor omroepen mogelijk om live-uitzendingen in HDR uit te zenden. Apple wil kennelijk nog steeds met dergelijke features in toekomstige Apple TV's aansluiting vinden bij de traditionele tv-wereld.

Bekijk ook onze review van een nieuwe LG OLED-tv met HDR:



