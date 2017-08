'Nieuwe emoji op komst: depri drol en kangoeroe'

Het emoji-comité heeft 67 nieuwe emoji bedacht die mogelijk opgenomen in de toetsenborden op iOS en Android.

Dat heeft Unicode-directeur Mark Davis aangekondigd tijdens de driemaandelijkse bijeenkomst van het comité. De nieuw bedachte emoji komen mogelijk in 2018 terecht in de standaard emoji-lijst, die voor iedereen beschikbaar is.



Onder de kandidaten zijn onder meer een nieuwe versie van de poep-emoji. Het origineel lacht, zijn opvolger heeft zijn mondhoeken omlaag en kijkt daarmee droevig. Ook plaatjes van een kangoeroe, een bezem, een bagel of een cupcake worden overwogen.

Van enkele nieuw bedachte emoji zijn al testplaatjes gemaakt. Zo is er een hoofdje met een feestmuts op en een gezichtje met hartjes, om aan te geven dat je je geliefd voelt.



De komende maanden worden de emoji geselecteerd die er daadwerkelijk komen. De elfde versie van Unicode, waarin de emoji worden opgenomen, staat als release gepland voor halverwege 2018.

