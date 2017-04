'Nieuwe Google Home-speaker is ook wifi-router'

De volgende versie van de Google Home zou niet alleen een slimme speaker maar ook een wifi-router met mesh-netwerk zijn.

De strijd om de slimme speakers - waarmee je via stemcommando's lampen dimt, de thermostaat een graadje lager zet of je vragen laat beantwoorden - is losgebarsten. Aan kop gaat Amazon met zijn goedkope Echo-speakers met de virtuele assistent Alexa, die meer indruk maakt dan de meeste andere spraakassistenten. Google timmert ook aan de weg met zijn Google Home-luidspreker met Google Assistant, maar die kan nog niet tippen aan Amazons Alexa.

Volgens techsite The Information zou Google echter bezig zijn om de volgende generatie van Home te integreren met een volwaardige wifi-router, die ook zogeheten mesh-netwerken ondersteunt. Mesh-netwerken vormen de nieuwe trend in wifi-land. Om in je huis overal goed wifi-bereik te hebben, moet je soms aan de slag met repeaters of powerlines die je in je stopcontact steekt. Deze extra kastjes vragen ook extra kennis om ze in te stellen.

Makkelijke installatie

Met mesh-routertjes is het slechts een kwestie van de apparaatjes door het huis te verspreiden en ze in het stopcontact steken. De apparaatjes vinden elkaar heel makkelijk, zonder al te veel gedoe met instellingen. De nieuwe versie van Google Home zou daarmee twee vliegen in één klap kunnen vangen: allerlei apparaten met stemcommando's besturen in een huis waar overal een goede wifi-verbinding is.

We hebben onlangs een concurrent van Google Home, de Amazon-speaker Echo Dot, getest in onze Uitpakparty:

