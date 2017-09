Nieuwe iPhone 8's hebben nog homeknop en lcd-scherm

Apple heeft de nieuwe iPhone 8 en 8 Plus met 4,7 inch en 5,5 inch lcd-schermen aangekondigd.

De nieuwe iPhone 8's hebben nog lcd-schermen en de homeknop met Touch ID, maar ze beschikken wel over een nieuwe A11-chip en een verbeterde 12 megapixel camera. De grote iPhone 8 Plus heeft een dubbele camera, de iPhone 8 heeft nog een enkele camera. De frontcamera's bieden 7 megapixel. De vernieuwde camera's bieden ook nieuwe functies op het gebied van augmented reality.

De iPhone 8 heeft een glazen achterkant, maar het ontwerp lijkt verder erg op dat van de iPhone 7. De nieuwe iPhones krijgen ondersteuning voor draadloos opladen.

De iPhone 8's komen beschikbaar in zilver, spacegrijs en goud, met keuze voor 32, 128 en 256 GB werkgeheugen. De iPhones 8's zijn vanaf 15 september te pre-orderen en liggen op 22 september in de winkels. In de VS kost de iPhone 8 699 dollar, de iPhone 8 Plus kost 799 dollar. De Nederlandse prijzen worden pas later vanavond bekend.

Later meer. Apple kondigt naar verwachting later vanavond nog een nieuwe iPhome met een oled-scherm aan.

Bright is bij de presentatie in het nieuwe Steve Jobs Theater.

