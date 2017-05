Nieuwe Nest Cam herkent bekenden en onbekenden

De nieuwe slimme beveiligingscamera van Nest biedt betere beeldkwaliteit en stuurt persoonsmeldingen.

De Nest Cam IQ is de nieuwste beveiligingscamera van het bedrijf. Het apparaat heeft een aantal verbeteringen ten opzichte van de bestaande Nest Cam en Nest Cam Outdoor. De Cam IQ is bedoeld voor binnen en heeft onder meer een 4K-beeldsensor met een 12x zoom en HDR-beeld. Ook biedt de camera beter geluid met echo- en ruisonderdrukking.

De verbeterde beeldkwaliteit wordt voornamelijk ingezet als het echt nodig is, standaard gebruikt de camera 1080p-beeld voor livebeelden. Wel gebruikt de Nest Cam IQ nieuwe technologie en de zoomfunctie om mensen te herkennen, zodat gebruikers weten wanneer er bekenden en onbekenden in huis zijn. Nest noemt dit 'Persoonsmeldingen'. Om van deze functies gebruik te maken, is wel het betaalde Nest Aware-abonnement nodig.

Nest is onderdeel van Google, maar over mogelijke koppelingen met Google Assistant of de slimme speaker Google Home is nog niets bekend. De camera kan nu gereserveerd worden voor 349 euro via de website. Eind juni start de levering.

Onlangs vergeleken we in Bright TV de outdoor-bewakingscamera van Nest met die van concurrent Netatmo.



