Nieuwe Nissan Leaf is in maart te koop in Nederland

De Nissan Leaf was de beeldbepalende elektrische auto in het C-segment. Met 280.000 verkochte auto's in een jaar op jaar groeiende markt. De nieuwe heeft meer concurrentie. Wij ontmoeten hem vandaag voor het eerst. Elektrisch rijden is met een serieuze opmars bezig die uiteindelijk de benzine- en dieselauto zal marginaliseren. Daar zijn we nog niet, maar de Nissan Leaf is een belangrijke auto in een groeimarkt.

De allereerste Leaf had een 24 kWu-accu met een reëel bereik van tussen de 100 en 160 kilometer. De 30 kWu-opvolger haalde meer dan 200 km. De nieuwste die volgend jaar maart in ons land uitkomt heeft een 40 kWu-accu, wat vertaald kan worden in een reëler bereik tussen de 200 en 280 kilometer. Dat is wellicht niet genoeg om iemand zonder EV-ervaring te overtuigen dat je er echt ver genoeg mee kunt rijden voor dagelijks gebruik. Maar in praktijk is 40 kWu voor veruit de meeste gebruikers een mooie balans tussen kosten en bereik.



Nissan belooft dat de nieuwe Leaf een vergelijkbare prijs krijgt als de bestaande auto. Dat zal neerkomen op een bedrag rond de 34.000 euro. Volgend jaar in maart komt de nieuwe Leaf op de markt in Nederland. Later hetzelfde jaar zal er ook nog een duurdere variant komen met meer power en meer bereik. Een andere elektrische motor en een grotere accu van 60kWh zullen daarvoor zorgen.

Technologische verbeteringen

Nissan maakt er een punt van dat de Leaf meer is dan een EV. De auto wil vooroplopen in technologie. Dat gebeurt op typisch Japanse wijze. Door bestaande technologieën subtiel te verbeteren en door een quirky, geheel eigen technologie toe te voegen. Tijdens het vragenuurtje staan de Japanners er op dat alles aan de eisen en regels voldoet en uitvoerig getest is. Terwijl Tesla rücksichstlos Autopilot introduceert heeft Nissan in de nieuwe Leaf Pilot Pro toegevoegd. Een single lane autonomous driving system. Grotendeels gelijk aan wat Tesla kan, maar zonder dat de auto met behulp van de richtingaanwijzer naar een andere baan gestuurd kan worden. Daar zijn de Japanners nog wat te voorzichtig voor.

Automatisch inparkeren is verbeterd door Nissan, doordat je niet langer zelf gas en rem hoeft te bedienen. De auto parkeert zichzelf nu echt helemaal zelf in, zowel parallel als in de lengterichting. E-Pedal is een innovatie die op z'n Japans eigenaardig is. Het maakt het mogelijk om de auto met slechts één pedaal te bedienen. Accelereren gaat zoals altijd, afremmen vindt plaats door het pedaal los te laten. Laat je het pedaal los, dan komt de auto volledig tot stilstand.

Accu voor stroomopslag

Een innovatie die in eerste instantie niet heel veel voordeel oplevert voor de klant, maar op termijn geld op kan leveren is vehicle-to-grid integratie. De auto kan gebruikt worden als opslag van stroom. Die kun je op de camping gebruiken, maar de accu kun je ook verhuren aan de energiemaatschappij. Die kan de energie dan gebruiken er veel vraag naar stroom is. Of de accu gebruiken voor opslag van energie van zonnepanelen of windmolens.

De auto kan met maximaal 50kWu laden, maar de auto schijnt klaar te zijn om 150kWu te laden. Het vermoeden bestaat dat de 60kWu-auto van volgend jaar met die snelheid kan laden. Nissan wil dat nog niet verklappen, maar tussen de regels door lijkt het gezegd te worden.

Twee voordelen, één nadeel

Vergeleken met de Opel Ampera-E heeft de Leaf twee hele grote voordelen en één nadeel: hij is in maart al te krijgen in Nederland én zal zo'n 7000 euro goedkoper zijn, maar het bereik is wat kleiner. Als er einde van volgend jaar een Leaf met een grotere accu te koop is, heeft de Ampera-E een rechtstreekse concurrent, die naar alle waarschijnlijkheid beter leverbaar zal zijn.

We spraken na de presentatie met Nissans Europese EV Director Gareth Dunsmore:

