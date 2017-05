Nieuwe Pokémon-game draait om Magikarp

In de nieuwste mobiele Pokémon-game hoef je ze niet allemaal te vangen: alles gaat om Magikarp.

Magikarp is ongetwijfeld de meest ondergewaardeerde Pokémon. Hij kan weinig meer dan een beetje springen en flapperen op het droge, maar dat heeft The Pokemon Company er niet van weerhouden een hele nieuwe game aan de oranje vis te wijden. In Magikarp Jump kom je als Pokémon-trainer in een dorpje waar iedereen dol is op Magikarp, alles om de vis draait en iedereen duels met Makikarp houdt.

Magikarp Jump begint met het vangen van een Magikarp. Er zijn verschillende kleuren, zoals de standaard oranje, exemplaren met vlekken maar ook zeldzame gouden Magikarp. Vervolgens moet je je vis laten eten en trainen, wat er allemaal voor zorgt dat ’ie hoger kan springen. In duels neem je het op tegen andere Magikarp-trainers om te zien welke vis het hoogst springt.



Elke winst, elk level dat je omhoog gaat, elke prestatie wordt beloond met munten en diamanten. Daarmee kun je in winkels terecht voor beter eten, betere trainingen en aankleding van je vijver, enzovoort. Magikarp Jump is een bijzonder repetitieve game, zoals er zoveel zijn voor smartphones.

Dat het hier om een Pokémon-game gaat maakt het al een stuk leuker, maar vooral de manier waarop de game zichzelf niet serieus neemt is geweldig. Magikarp Jump heeft bewust slechte grappen, vreemde gesprekken en is verrassend leuk, in ieder geval voor een tijdje.

Download Magikarp Jump voor Android of voor iOS(gratis)