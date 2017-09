Nieuwe Polaroid-fotocamera van Nederlands bedrijf

Het Nederlandse bedrijf Impossible probeert al jaren Polaroid terug te brengen. Het bedrijf heet nu Polaroid Originals en komt met zijn tweede instant-camera.

De nieuwe instant-fotocamera van het bedrijf uit Enschede heet de OneStep 2. Echte fotofanaten denken daarbij mogelijk aan de originele OneStep, die in 1977 op de markt kwam. De nieuwe versie lijkt qua design op de voorganger. Zo is er de rode knop om af te drukken en is het regenbooglogo op de voorkant te zien. Uiteraard worden Polaroid-foto's direct geprint op instant film.

De OneStep 2 heeft enkele vernieuwingen. Zo is de zoeker verbeterd en kun je aan de hand van lampjes zien hoeveel foto's je nog kunt maken. Met elk pakje film kun je acht keer afdrukken. Je betaalt 16 euro voor een pakje, of dat nou kleur of zwartwit is. De camera gebruikt een nieuwe i-Type film die volgens de makers voor de OneStep 2 is geoptimaliseerd en die niet bruikbaar is met vintage modellen.



De camera is beschikbaar in het wit of zwart en kost 119 euro. De OneStep 2 is nu te bestellen, de geschatte releasedatum op de website is 16 oktober.



