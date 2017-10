'Nieuwe robothond Sony in november gepresenteerd'

Sony's robothond komt in november terug. In 2006 werd de robothond voor het laatst gemaakt, nu werkt het Japanse bedrijf aan een verbeterde versie.

Dat zeggen ingewijden tegen The Wall Street Journal. Het is nog niet bekend of de nieuwe robothond ook Aibo zal heten. Wel wordt de nieuwe robothond een soort wandelende hub, waarmee je andere apparaten in huis kan aansturen.

Onlangs meldde de Japanse krant Nikkei dat Sony een nieuw team zou samenstellen van werknemers die ook bij de originele Aibo betrokken waren. Veel van hen kregen werk op een andere afdeling van Sony, nadat de Aibo-divisie werd opgeschort.

Kunstmatige intelligentie

De nieuwe robot zou worden voorzien van kunstmatige intelligentie en wordt hij gekoppeld aan internet. Het zou de bedoeling zijn dat de nieuwe Aibo een open besturingssysteem krijgt, waar andere ontwikkelaars functies voor kunnen maken, mogelijk via een app. Hoe de hond eruit gaat zien, is nog niet bekend.

Ook een prijs is er nog niet, al zou die best weleens hoog kunnen uitvallen. De nieuwe robotassistent Xperia Hello van Sony, die vooralsnog alleen in Japan te koop is, kost zo’n 1.100 euro. De nieuwe robothond zou in de lente van 2018 moeten verschijnen.

Vorig jaar testten we de speelgoed-robothond CHiP in de wekelijkse Uitpakparty:

