Nieuwe Sony-smartphone heeft 4K HDR-scherm

Sony heeft vier nieuwe smartphones aangekondigd. De Xperia XZ Premium heeft als eerste een 4K HDR-scherm.

Xperia XZ Premium

Sony kondigde op het MWC in Barcelona vier nieuwe smartphones aan. Het belangrijkste toestel is de Xperia XZ Premium. Dit toestel heeft een 5,5-inch scherm met 4K HDR. Volgens Sony is het de allereerste telefoon die zo'n scherm heeft. Het display moet niet alleen superscherp zijn, maar ook betere kleuren en contrasten tonen dankzij High Dynamic Range.

Verder is de Xperia XZ Premium voorzien van een Motion Eye-camera met 'super slow motion', waarmee de 19 megapixel-camera 960 beelden per seconde kan vastleggen. De telefoon maakt gebruik van Predictive Capture, waarmee voor de foto gemaakt wordt al vier plaatjes zijn geregistreerd. Zo kun je achteraf de beste kiezen.

De Xperia XZ Premium heeft de nieuwste Qualcomm-processor, de Snapdragon 835 MSM 8998. Verder is het toestel voorzien van hoge resolutie-audio en is het toestel waterafstotent en stofbestendig. De batterij lijkt wat aan de kleine kant met 2900 mAh, voor de functies die het toestel biedt. De XZ Premium komt in twee kleuren: Luminous Chrome (zilver) en Deepsea Black (zwart). De smartphones komen dit voorjaar beschikbaar met een adviesprijs van 749 euro.

Xperia XZs

Naast het premium-model komt er ook een Xperia XZs op de markt. Die heeft iets mindere functies en een kleiner scherm zonder 4K HDR. De telefoon krijgt een 5,2-inch Full HD-display, maar heeft wel dezelfde nieuwe camera-opties als zijn grote broer, de Xperia XZ Premium. De Xperia XZs is op 13 maart verkrijgbaar als pre-order in de kleuren Ice Blue, Warm Silver en Black. De adviesprijs van het toestel is 649 euro.

Xperia XA1 en XA1 Ultra

Op mid-range gebied presenteert Sony de Xperia XA1 (5-inch) en XA1 Ultra (6-inch). Beide hebben zij een camera van 23 megapixels aan de achterzijde die razendsnel moet fotograferen. De XA1 heeft een 8 megapixel frontcamera met een 23mm groothoeklens en de XA1 Ultra krijgt een 16 megapixel frontcamera met optische beeldstabilisatie om trillingen weg te nemen. De Xperia XA1 heeft een 720p-beeldscherm, terwijl de grotere XA1 het met een Full HD-scherm doet.

Beide toestellen staan gepland voor het voorjaar met Android Nougat en komen in wit, zwart, goud en roze op de markt. De XA1 kost 279 euro, de XA1 Ultra krijgt een adviesprijs van 379 euro.

Xperia Touch

Sony kondigde ook de Xperia Touch aan: een beamer die van elke ondergrond of muur een interactief display maakt. Via een infraroodzender en een snelle camera worden aanrakingen van gebruikers op de projectie geregistreerd. De beamer kan onder meer worden gebruikt om recepten te zoeken, met mensen te videobellen en als prikbord voor het gezin. De Xperia Touch komt in de zomer beschikbaar voor 1499 euro.