'Nieuwe Tesla onder 2 seconden van 0 naar 100'

Tesla-ceo Elon Musk hint op een terugkeer van de Roadster met een 0-100-tijd van onder de 2 seconden.

Je zou het bijna vergeten, maar het Tesla-avontuur begon allemaal met de Roadster. De elektrische sportauto, gebaseerd op de Lotus Elise, werd gebouwd tussen 2008 en 2012, toen de Model S in beeld kwam. In 2014 werd aangekondigd dat er een nieuwe Roadster zou komen, maar nu blijkt dat we daar nog even op moeten wachten. Eerst komen de Model 3 en Model Y, respectievelijk kleine broertjes van de Model S en de Model X.

Op Twitter vroeg Mashable-redacteur Sam Sheffer of de nieuwe Roadster onder de 2 seconden naar 100 km/u zou kunnen. Musk is niet bang voor een uitdaging, dus hij reageerde met: "Dat lijkt me een interessant doel. Het zou natuurlijk alleen tellen als het kan met elke auto van de productielijn en op straatbanden."



Voor die absurde acceleratie zou een nieuwe benaming moeten komen: Maximum Plaid. De enige optie boven Ludicrous.