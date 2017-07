Nieuwe Toyota-accu voor elektrische auto's laadt in paar minuten op

Toyota werkt aan een accu die in een paar minuten is op te laden en een bereik van 300 tot 400 kilometer heeft. In 2022 zou hij te koop moeten zijn.

Toyota heeft een veel ervaring op het gebied van elektrische auto's. Het verkoopt al jarenlang hybride auto's en zette ook in op waterstof. Maar nu lijkt de Japanse automaker vol voor de accu te gaan. Volgens de Japanse krant Chunichi Shimbun Daily met een spectaculaire nieuwe accutechniek: de solid-state batterij. Vergelijk het met het verschil tussen een harde schijf met allerlei bewegende delen en met de SD-kaart. Een solid-state accu is in theorie robuuster dan de chemische fabriekjes die de huidige lithium-ion accu's zijn.

Belangrijk groot voordeel is dat de batterij in hele korte tijd gevuld kan worden. De technologie bestaat al langer, maar zowel de prijs als de betrouwbaarheid onder dagelijks gebruik zijn nog niet bewezen. In het lab doen de accu's het goed, maar in de boze buitenwereld zijn er grotere temperatuurschommelingen en is de luchtvochtigheid sterk verschillend.

We moeten nog wel even geduld hebben, want de verwachte introductiedatum voor de eerste Toyota-auto met de nieuwe accu ligt ergens in 2022. In 2019 moet er al een elektrische C-HR zijn met een 'ouderwetse' lithium-ion accu.