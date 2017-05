Nieuwe Uber-dienst voor vrachtwagenchauffeurs gelanceerd

Met Uber Freight kunnen truckers ladingen vinden om te vervoeren.

Na personenvervoer en het bezorgen van eten met Ubereats stort internetbedrijf Uber zich nu ook op het vervoeren van goederen met vrachtwagens. De nieuwe app Uber Freight, donderdag door Uber aangekondigd, laat vrachtwagenchauffeurs zoeken naar ladingen om te vervoeren. Ze zien de bestemming, het geplande aflevermoment, de prijs en bepaalde vereisten voor het vervoer. De prijzen van de ritten staan vast.

Alleen vrachtwagenchauffeurs die alle papieren en verzekeringen hebben mogen volgens Uber de nieuwe dienst gebruiken. Uber belooft binnen 7 dagen te betalen, meestal al binnen een paar dagen. Dat is volgens Uber veel sneller dan de termijn waarop vrachtwagenbedrijven nu hun geld binnen krijgen.



Voorlopig is Uber Freight alleen in de VS beschikbaar. Over een uitbreiding naar andere landen is nog niets bekend.



Elektrische truck van Tesla wordt 'next level'