Nieuwe VR-attractie Star Wars bij Disney-parken

Disney werkt samen met The Void aan een virtualreality-attractie rond Star Wars.

Disney en The Void maakten vandaag bekend te werken aan een VR-attractie rond Star Wars. In Star Wars: Secrets of the Empire stap je met VR-brillen op in de virtuele wereld uit de bekende scifi-films. De attracties moeten later dit jaar hun deuren openen in winkelcentra bij Disneyland Resort in Anaheim in Californië en Disney World Resort nabij Orlando in Florida. Bij beide parken werkt Disney ook hard aan speciale Star Wars-omgevingen genaamd Star Wars Land.

De attracties van The Void geven een realistische ervaring door middel van headsets en vesten die je feedback geven over je omgeving. Het moet zo meer voelen alsof je echt in de Star Wars-wereld rondloopt. Voor de attractie werkt The Void nauw samen met Disney-studio Lucasfilm en diens innovatietak ILMxLAB.



The Void heeft een eigen VR-pretpark in de staat Utah en maakte ook een tijdelijke VR-attractie rond Ghostbusters.



