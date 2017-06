Nieuwe Wikileaks-documenten onthullen hoe de CIA routers hackt

De CIA hackt al jaren routers om zo de internetverbinding van doelwitten af te tappen, blijkt uit nieuwe Wikileaks-documenten.

Routers zijn de belangrijkste apparaten om verbinding met het internet te maken. Als je iemands router kunt overnemen, weet je wat diegene op het internet doet. Daarom zijn routers aantrekkelijke doelwitten voor criminelen en geheime diensten. De door Wikileaks gelekte documenten beschrijven hoe de CIA routers overneemt door de software van het apparaat aan te passen of het routerwachtwoord te achterhalen. Vervolgens kan de geheime dienst het internetverkeer scannen en filteren op bijvoorbeeld emailcommunicatie of het invoeren van wachtwoorden.

Omdat de CIA de router overneemt, kan het ook beveiligde verbindingen - die je herkent aan https - manipuleren en op die manier inzien. Sommige websites en diensten nemen daar al maatregelen tegen door het gebruik van de techniek HSTS, dat voorkomt dat een kwaadwillende de https-verbinding manipuleert .

"Je kunt niet zien of je router is gehackt, je gebruikt het internet gewoon zoals je normaal zou doen", zegt beveiligingsonderzoeker Matthew Hickey van Hacker House tegen Wired. "Het enige is dat alles wat je doet op het internet via de CIA gaat."

Kwetsbare routers

Routers van onder andere Asus, Dell, DLink, Linksys, Motorola en Netgear zijn door de CIA gehackt. Het is onduidelijk of er sinds 2012, het jaar waar de documenten uit stammen, updates zijn uitgerold die de aanvalsmethoden van de CIA onschadelijk maakt. De genoemde routerfabrikanten zijn om een reactie gevraagd. Een lijst met alle mogelijk nog kwetsbare routers is hier te vinden.

Smart-tv's

Eerder werd duidelijk dat de CIA onder andere smart-tv's hackt. Deze tv's zijn vaak voorzien van een camera en microfoon. Ook slimme auto's zijn een hackdoelwit van de geheime dienst. Volgens Wikileaks kunnen doelwitten hiermee 'vrijwel onopgemerkt' worden gedood.

De onthullingen maken deel uit van het Vault7-lek, dat bestaat uit 8.761 bestanden en documenten die volgens Wikileaks afkomstig zijn uit 'zwaar beveiligd CIA-kantoor in Virginia'.