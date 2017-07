Nike-app reserveert zelf schoenen die jij waarschijnlijk leuk vindt

De nieuwe Nike-app speelt helemaal in op smaken en interesses van gebruikers. De app reserveert zelfs producten voor je.

In zes Europese landen, waaronder Nederland, heeft Nike een nieuwe app gelanceerd. Het is een mobiele webwinkel die zich steeds slimmer op je voorkeuren en interesses afstemt. Behalve het bestellen en reserveren van producten, biedt de app ook verhalen over sneakertrends en tips van experts en sporters. Op basis van je gedrag leert de app wat jij belangrijk vindt. Je ziet bijvoorbeeld geen hardloop- of voetbalschoenen als de app herkent dat jij alleen in sneakers geïnteresseerd bent.



Verschijnt er een nieuw product waar jij wel eens interesse in zou kunnen hebben, dan reserveert de app hem automatisch in jouw maat. Verzending van sneakers en kleding is gratis. De app werkt met hetzelfde Nike Plus-account als de sport-apps van Nike.

Bekende sporters en exclusieve events

In de app geven bekende sporters trainingstips en vertellen designers over hun ontwerpen. Ook kun je toegang krijgen tot exclusieve evenementen en vragen stellen aan productexperts. Sommige extra's zijn alleen tijdelijk in een bepaalde regio beschikbaar. Als voorbeelden noemt Nike dat je in Nederland een eigen borduursel op een voetbalschoen kunt laten zetten en dat je in Londen bij grote voetbalclubs een rondleiding kunt krijgen. Ook kun je je nagels laten lakken in precies de kleur van je sneakers:

De nieuwe Nike-app is te downloaden voor iOS en Android. We spraken over de app met Nike-manager Michael Martin, global head of digital products:



Voor sporters zijn er overigens onder meer de Nike+ Run Club-app en de Nike+ Training Club-app.