Nike doet de veters in de ban

De nieuwe Nike ACG-schoenen gaan dicht met een elastiekje.

Nike heeft een paar weken geleden de ACG.07.KMTR in de winkels gelegd. De Komyuter is een schoen waar je eenvoudig in en uit kunt komen dankzij een tong die extra ruimte laat en een elastiekje en een gesp het werk laat doen van de veters. De stof van de schoen is ook bijzonder: het stretcht alle kanten op en is waterdicht voor het betere avonturierswerk. Als je schoen goed om je voet zit, trek je met het elastiek de tong op je wreef en sluit je de magnetische gesp. Dit alles nadat je €140 hebt afgetikt natuurlijk.

In het nieuwe ACG-assortiment zitten ook opvallende klassiekers zoals de poncho en het vissershoedje. Uit de documentaire Abstract op Netflix blijkt dat dit slechts een tussenstap is in de evolutie van de schoensluiting. Ontwerper Tinker Hatfield laat daarin weten dat het slim sluiten en ontspannen van sportschoenen een doorgaand proces is voor de schoenenmakers uit Portland.



