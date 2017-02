Nintendo: 100 games in ontwikkeling voor de Switch

Bij release zijn er nog niet veel games voor de Nintendo Switch verkrijgbaar. Maar ze komen eraan, benadrukt het Japanse bedrijf.

Als de Nintendo Switch op 3 maart verschijnt, zijn er vijf spellen voor verkrijgbaar. Daarvan is er eigenlijk maar één waar iedereen naar uitkijkt: de nieuwe Zelda. Voor de rest van het jaar zijn al wel titels aangekondigd, maar er zijn er nog veel meer in aantocht. Dat zegt Nintendo-ceo Tatsumi Kimishima.

"Na onze presentatie op 13 januari krijgen we almaar aanvragen van ontwikkelaars om games voor het systeem te maken", zegt Kimishima. "In januari zeiden we dat er 80 games in ontwikkeling waren van vijftig uitgevers, dat zijn er nu 100 van ruim 70 ontwikkelaars."

Om wat voor games het gaat en wanneer ze verschijnen, is nog niet bekend. Naast de aangekondigde Nintendo-titels zijn er voornamelijk games van ontwikkelaars bekendgemaakt die eerder al op andere systemen verschenen. Nintendo's dienst om online multiplayer-games te spelen op de Switch gaat volgens Kimishima tussen de 17 en 25 euro per jaar kosten.

Spreiding van gamereleases

Van de eigen Nintendo-games voor de Switch zijn nog niet veel data bekend. Mario Kart 8 Deluxe staat op 28 april, maar ARMS staat op 'lente 2017', Splatoon 2 op 'zomer 2017' en Super Mario Odyssee op 'feestdagen 2017'. De titels worden expres over het jaar gespreid. "Zo kunnen we games toevoegen zonder lange pauzes ertussen. Daardoor blijven klanten actief op het systeem spelen en behoudt de Nintendo Switch momentum", zegt Kimishima.

Eind maart hoopt Nintendo wereldwijd twee miljoen nieuwe consoles te verschepen. "We horen dat veel winkels de pre-orders al hebben gesloten. Dat laat zien dat de gamingkern begrijpt hoe uniek de Nintendo Switch is en ons blijft steunen."