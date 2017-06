Nintendo bedient fans op hun wenken met Kirby, Yoshi, Zelda én Mario

Nintendo heeft veel nieuwe Switch-games aangekondigd. De ster van de show was Super Mario Odyssey.

De grote finale van Nintendo's online persconferentie vanavond was Super Mario Odyssey, en dat wordt iets bijzonders. Er is geen sprake van traditionele levels maar Kingdoms, waar Mario naar toe reist met zijn raket genaamd de Odyssey. De werelden zijn veel grootser en meer open dan voorheen, waardoor de loodgieter meer dan ooit binnen de spelomgevingen op ontdekkingstocht gaat.

De crux is Cap, de ziel van Mario die in zijn rode petje zit verstopt. Middels Mario's petje kun je nieuwe aanvallen doen - gooi de pet recht voor je uit weg, gooi de pet in een soort tornadospin om je heen - maar je kunt ook voorwerpen en vijanden overnemen. Zo kan Mario via elektriciteitsdraden reizen of veranderen in een... enorme dinosaurus? Woei!



De stream begon met Xenoblade Chronicles 2. Het is het vervolg op een van de meest populaire games op de Wii en belooft meer van het goede zelfde. De game moet dit najaar nog het licht zien.



Het roze, zuigende blobje Kirby, al heel lang een van de mascottes van Nintendo, krijgt ook weer een eigen spel voor de Switch. De gameplay lijkt bekende kost - zuig je vijanden op en je verkrijgt zo hun krachten - maar wij zijn stiekem fan van de toegankelijke platform-gameplay. Bovendien kun je nu hartjes gooien naar vijanden die dan tijdelijk aan je zijde knokken. Het spel verschijnt in 2018.



Ook die andere, aaibare oude bekende, Yoshi, krijgt een nieuwe platform en ook deze ziet in 2018 het licht. We zijn nog aan het twijfelen wie er schattiger oogt, Yoshi of Kirby. Yoshi lijkt een fijne mix tussen de eerdere Yoshi platformgames en Paper Mario.



Er is net een nieuwe Fire Emblem-game uit voor de 3DS, maar de Switch krijgt deze herfst ook een eigen versie. Goed nieuws voor de fans dus van deze meer tactische turn-based RPG.



Er waren ook een paar zoethoudertjes die desalniettemin bij fans op social media voor veel uitzinnigheid zorgden. Zo werd een logo (inderdaad alleen een logo) van Metroid Prime 4 voor de Switch getoond en werd er door de makers van Pokémon toegezegd dat er een gloednieuwe Pokémon RPG in de maak is voor de Nintendo Switch. Beide games moeten in 2018 verschijnen.

Nintendo's amiibo zijn stuk voor fraai exemplaren, al zijn ze niet goedkoop. De figurines, die compatible zijn met uiteenlopende Nintendo-games en voor extra gameplay en goodies zorgen, zijn een ware cashcow voor Nintendo en dus werden er vier fraaie versies getoond voor The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Dit om de release van twee uitbreidingen voor Breath of the Wild, Master Trials (30 juni) en The Champion's Ballad (eind 2017), nog meer cachet te geven.





