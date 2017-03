Nintendo Switch in eerste week 1,5 miljoen keer verkocht

De Nintendo Switch is in de eerste week al 1,5 miljoen keer verkocht. Vooral Zelda-fans kochten de nieuwe spelcomputer.

De eerste verkoopcijfers van Nintendo's nieuwe console komen van onderzoeksbureau SuperData. In de VS zijn 500.000 exemplaren van de Nintendo Switch verkocht, in Japan 360.000, in Frankrijk 110.000 en in Engeland 85.000. Cijfers over Nederland zijn er nog niet, maar ook in ons land was de Switch de eerste week nauwelijks verkrijgbaar.

Veel Zelda-fans

De game The Legend of Zelda: Breath of the Wild is duidelijk de belangrijkste reden dat mensen een Switch hebben gekocht: 89 procent van de Switch-bezitters kocht ook de nieuwe Zelda-game bij het systeem. Inmiddels zal het aantal verkochte exemplaren van de Nintendo Switch flink verder gestegen zijn. Nederlandse winkels zouden sinds vandaag weer beperkte voorraden geleverd hebben gekregen.



