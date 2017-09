Nintendo's Mario is geen loodgieter meer

Het komt natuurlijk niet als een hele grote verrassing, maar volgens Nintendo is het nu officieel: Mario is geen loodgieter meer.

In Mario’s nieuwe Japanse profiel legt Nintendo de nadruk op zijn sportieve karakter. "Of het nu tennis of honkbal is, voetbal of racen, Mario doet alles op zijn coole manier. Hij schijnt ook te hebben gewerkt als loodgieter, lang geleden..."

Mario, die destijds nog geen naam had, maakte voor het eerst zijn opwachting in de arcade game Donkey Kong. Omdat Mario in die game over tonnen moest heen springen die Donkey Kong om de haverklap naar beneden gooide, kreeg hij de bijnaam ‘Jump Man’. Vanaf ‘Donkey Kong Junior’ uit 1982 heet hij Mario. Een jaar later werd duidelijk dat Mario in het dagelijks leven loodgieter is, evenals zijn broer Luigi.



De groene pijpen, die een terugkerend thema vormden in de Mario-games, werden iconisch. Zo zeer zelfs dat de Japanse premier Shinzo Abe tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro uit een enorme groene pijp tevoorschijn kwam. Hij droeg daarbij vanzelfsprekend een rode Mario-helm.



Op de gamebeurs E3 spraken we deze zomer met de 'stem van Mario', Charles Martinet:



Subscribe op het Bright YouTube-kanaal om niets te missen