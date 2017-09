Nintendo's mini-SNES meteen overal uitverkocht

Net als de mini-NES is ook Nintendo's nieuwe retro-console SNES Classic Mini op de eerste verkoopdag direct overal uitverkocht.

Nintendo's NES kwam oorspronkelijk in 1986 uit in Europa, de SNES in 1992. De nieuwe versies van deze consoles hebben eenzelfde uiterlijk, maar dan in een heel klein ontwerp: hij past met gemak in de palm van je hand. Ook de controllers zijn hetzelfde gebleven, om dat nostalgische gevoel te stimuleren.

Het is nog maar de vraag of geĂ¯nteresseerde kopers aan de nieuwe SNES Classic Mini kunnen komen. De vorige NES-miniconsole was nauwelijks te verkrijgen, waardoor de apparaten voor vele honderden euro's op Marktplaats werden doorverkocht. Tot groot ongenoegen van Nintendo-fans. Nintendo zei twee maanden geleden dat het genoeg exemplaren van de nieuwe SNES zou produceren, maar in veel grote webshops zoals Coolblue, Bol.com, Media Markt en Intertoys is hij al een tijd uitverkocht.

Gamejournalist Jan Meijroos vindt het dan ook 'heel vreemd' dat Nintendo ogenschijnlijk niets heeft geleerd van de vorige keer. "Iedereen was toen boos op Nintendo, want je verwacht niet van zo'n groot bedrijf dat ze niet genoeg consoles kunnen maken. Maar aan de andere kant blijven deze apparaten een hype, omdat er schaarste ontstaat. Daardoor is de aantrekkingskracht nog groter, en dat zou je ook als marketingstrategie kunnen zien."

21 games

De mini-SNES heeft 21 games, waaronder Super Mario World, Super Mario Kart, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Donkey Kong Country​ en Star Fox 2, de game die in 1995 vlak voor de lancering werd geannuleerd.

Bekijk ook de eerste indruk van de SNES Classic Mini door Jan Meijroos op ons YouTube-kanaal:



Volg ook het Bright Youtube-kanaal