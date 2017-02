Nokia kondigt nieuwe smartphones aan

Nokia lanceert in het tweede kwartaal meerdere nieuwe Nokia-toestellen.

Het Finse bedrijf HMD, dat de rechten van de merknaam Nokia bezit, houdt momenteel een persevent op het Mobile World Congress in Barcelona. Er worden meerdere nieuwe Nokia-smartphones verwacht. Volgens geruchten zou HMD ook een nieuwe versie van de legendarische 3310 uit het jaar 2000 willen aankondigen. Het event startte om 16:45 en is hieronder live in 360 graden te volgen.

Tien jaar

Het Finse HMD Global heeft voor tien jaar een exclusieve licentie op het uitbrengen van telefoons en tablets onder de Nokia-naam. Eerder lag die licentie bij Microsoft, maar dat bedrijf wist van zijn Nokia-toestellen geen succes te maken. HMD Global wil de komende drie jaar een half miljard dollar aan marketing rond Nokia uitgeven. Van de toestellen die gemaakt en verkocht gaan worden, ontvangt Nokia een deel van de royalty's.

Nokia 6

De Nokia 6, die sinds kort al in China beschikbar is, komt nu ook in Europa beschikbaar. De Nokia 6 met een aluminium behuizing heeft een 5,5 inch scherm. Het Android Nougat-toestel heeft 64 GB opslag, 4GB werkgeheugen, een 16 megapixel camera achterop en een 8 megapixel frontcamera. Het toestel kost 229 euro. Er komt ook een speciale editie van 299 euro.

Nokia 5 en 3

De nieuwe Nokia 5 is een compacter toestel met een 5,2 inch scherm. De Nokia 5 kost 189 euro. Er komt ook een kleinere, goedkopere Nokia 3 met een 5,0 inch scherm en een prijskaartje van 139 euro. De nieuwe toestellen zijn in het tweede kwartaal te koop en werken met een 'schone' Android-versie. Later meer..

Withings

Zondag werd ook bekend dat de fitness- en gezondheidsgadgets van Withings binnenkort de Nokia-naam dragen. Die stap was te verwachten, na de overname van Withings vorig jaar.

