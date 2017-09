Nokia-smartphone met gebogen schermranden gelekt

De eerste foto's van de vermeende Nokia 9 zijn uitgelekt. Het ontwerp doet denken aan de Galaxy S8 van Samsung.

De plaatjes zijn gelekt door een 'betrouwbare Chinese bron', schrijft Nokia Power User. Het gaat om een foto van een schermpaneel en om een conceptafbeelding van de Nokia 9. Het toestel is nog niet door moederbedrijf HMD Global aangekondigd.

Het toestel krijgt volgens de bron een 5,5-inch scherm met een resolutie van 2560 bij 1440 pixels. Op het plaatje is te zien dat het display doorloopt en mee buigt in de schermranden. Aan de boven- en onderkant daarvan zijn dunne randen te zien voor onder meer de camera en een speaker.



De gelekte schetsen tonen hoe het toestel er mogelijk uit komt te zien. De Nokia 9 zou volgens de afbeelding een glazen achterkant krijgen voor draadloos opladen. Ook is er een dubbele camera van Zeiss, zoals de Nokia 8 ook heeft. Daaronder komt dan mogelijk de vingerafdrukscanner.



Het is nog even wachten op de Nokia 9. Afgelopen maand werd de Nokia 8 nog gepresenteerd. Daar waren we bij, bekijk de video hieronder:



