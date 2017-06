Nooit meer dronken online shoppen dankzij een app

Wil je voorkomen dat je in een dronken bui allerlei impulsaankopen doet? There's an app for that.

In je 'alcohol-enthousiasme' vliegtickets boeken, een nieuwe designertas aanschaffen of te dure concertjeskaartjes kopen. Het kan de beste overkomen. Voor wie zichzelf wil beschermen, is er binnenkort DrnkPay.

DrnkPay bestaat uit een app waaraan je betaalkaarten (zowel debet als credit) koppelt, een apparaatje dat de adem analyseert of een bio-armband die het alcoholpercentage in je bloed meet.

Dertig paar teenslippers

Voordat je begint met drinken kun je invoeren na hoeveel glazen je betaalkaarten geblokkeerd moeten worden. Je hoeft niet al je aankopen te blokkeren, maar kan ook kiezen voor enkel bezorgmaaltijden, vliegtickets of, zoals het bedrijf zelf als voorbeeld geeft, dertig paar teenslippers.

De kaarten worden twaalf uur lang geblokkeerd. Geen paniek, je komt dan nog wel thuis. Hiervoor is de 'help me out feature' bedacht. Via deze knop wordt een Uber besteld 'die je veilig thuisbrengt'.

Spijt

DrnkPay is bedacht door het Britse financieel adviesbureau iBe. Volgens het bedrijf heeft de helft van alle mensen tussen 18-34 jaar wel eens dronken iets gekocht waar ze de volgende dag spijt van kregen. Ze stellen zelfs dat 34 procent van alle Londenaren wel eens in een dronken bui vreemde aankopen doet.

Voor wie enthousiast raakt: de app zal binnen nu en twaalf maanden beschikbaar zijn in heel Europa, inclusief Nederland. "We zijn nu met diverse banken in gesprek, dus daar is het wachten op", zegt bedenker Hew Leith. Tot die tijd komt het aan op zelfbeheersing.