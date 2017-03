Nu ook bellen met de chatapp Telegram

Met de chatapp Telegram kun je vanaf vandaag ook bellen, met end-to-end-encryptie.

Telefoongesprekken via Telegram worden versleuteld met behulp van de end-to-end-encryptie die de dienst ook gebruikt voor zijn 'Geheime chat'. Zo maakt Telegram het bijzonder lastig om een gesprek af te luisteren.

Om je ervan te vergewissen dat het gesprek inderdaad beveiligd is, kun je als beller controleren of de persoon aan de andere kant van de lijn dezelfde vier emoji op zijn of haar scherm heeft staan.

Bellen is uit te schakelen

Vooralsnog is de nieuwe functionaliteit alleen te gebruiken in West-Europa. "Binnen enkele dagen zal ook de rest van de wereld toegang krijgen tot deze functie", belooft Telegram. Wie niet zit te wachten op telefoongesprekken via Telegram kan de functionaliteit ook weer volledig uitschakelen. Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om bepaalde individuen te blokkeren.